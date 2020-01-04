Военные США нанесли еще один авиаудар по иракскому парамилитарному образованию «Силы народной мобилизации» почти через день после того, как на территории страны они убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирака и источники в иракской армии.

Отмечается, что в результате авиаудара, который произошел близ города Таджи, к северу от Багдада, погибли шесть боевиков и еще трое получили тяжелые ранения. Других деталей не сообщается.

Напомним, в результате авиаударов 2 января погиб и один из главных командующих «Сил народной мобилизации» Ирака Абу Магди аль-Мугандес.

«Силы народной мобилизации» является зонтичной организацией, которая объединяет в себе более 40 различных иракских парамилитарных группировок, преимущественно шиитских. Она была образована в 2014 году для борьбы с Исламским государством в Ираке. «Силы народной мобилизации» получают финансирование правительства Ирака, впрочем часть из них также считают близкими к Ирану.

В июле 2019 года тогдашний премьер-министр Ирака Абдель Абдул-Махди издал указ, которым «Силы народной мобилизации» должны были интегрироваться в иракские вооруженные силы. Значительная часть группировок тогда поддержала это решение, но одна — «Катаиб Хезболла» — раскритиковала его и назвала инспирированным США. Позже именно «Катаиб Хезболла» Штаты обвинят в убийстве американского гражданского подрядчика на американской военной базе в Ираке 27 декабря.

Напомним, что США развернет дополнительный военный контингент на Ближнем Востоке в связи с усилением напряженности в отношениях с Ираном после авиаудара, в результате которого погиб иранский командир Касем Сулеймани.