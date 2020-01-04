Адвокат Влад Добош заявил, что знает, кто давил на суд в деле об убийстве Павла Шеремета, чтобы «арестовали волонтеров», и пообещал назвать их фамилии.

Об этом она написал на своей странице в Facebook.

Добош написал, что «доказательства» следствия – косвенные, поскольку следователям необходимо было предоставить результат своему руководству в кратчайшие сроки, ведь «так сказал Президент».

Он напомнил, что телефоны Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко прослушивали, а когда в разговорах услышали то, что хотели – устроили обыски и публичные аресты.

— Но просто задержать и закрыть сложно, «пипл» не поймет. Потому сделали брифинг, который развалился на протяжении нескольких дней. В дополнение, чтобы выглядеть красиво, нарисовали под них, Юлю, Андрея и Яну, так называемую «экспертизу» походки… Потом нарисовали им подозрение и задержали, – напомнил адвокат.

По его словам, некие лица осуществляли прямое незаконное влияние на Печерский суд столицы, Киевский апелляционный суд, в результате чего Кузьменко и Антоненко отправили под стражу.

— Сегодня мне, в конце концов, очень хорошие люди раскрыли всех «решальщиков» посредников и «конечных бенефициаров» этого брутального действия. В ближайшее время я публично раскрою фамилии тех, кто влиял на суд, кто в суде был посредником… Я сделаю это так, чтобы обязательно наступила юридическая, политическая, моральная ответственность, – добавил Добош.

Напомним, что в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.