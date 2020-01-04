На Донбассе боевики ограничивают возможность вести наблюдение Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в приграничных районах, которые не контролируются Украиной.

Об этом сообщает операция Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что 3 января 2020 наблюдателям СММ ОБСЕ запретили пребывать в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией. Также 31 декабря в пункте пропуска на границе недалеко от населенного пункта Довжанский и 2 января в пунктах пропуска у населенных пунктов Изварино и Северный боевиками было предложено патрулю ОБСЕ оставить пункты пропуска.

— Такие действия могут иметь целью скрыть поставки вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов, перевозки личного состава или вообще передвижения войск из стороны Российской Федерации на неподконтрольных правительству Украины территорию, - сообщили в ООС.

Напомним, что боевики трижды нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе 3 января.