Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что тариф на тепло после снижения останется экономически необоснованным из-за высоких зарплат руководства «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Стоит отметить, что КП «Николаевоблтеплоэнерго» является дотационным предприятием. В 2019 году из бюджета Николаева на погашение долгов по заработной плате сотрудникам предприятия выделили 19 миллионов 882 тысяч гривен. В среднем зарплата заместителя директора коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николая Логвинова составляет порядка 43 тысяч гривен в месяц.

— Почему денег на предприятии не хватает, кто в этом виноват и что сделать? Это сложные процессы обычной рутинной работы. Сегодня при том уровне оплат менеджерского состава — они должны отвечать на эти вопросы, а не депутаты. Три года нам рассказывали, что тариф экономически необоснован — почему-то, почему-то, почему-то. Теперь нам, оказывается, рассказывают обратное, что некоторых городах уже есть возможность снизить тариф. А у нас получается он все-равно будет экономически необоснован. Потому что если мы вернемся на низкую цену, связанную с падением цены на газ, то у нас все-равно будет дефицит денежных средств по данному предприятию («Николаевоблтеплоэнерго», - прим.), потому что у нас их не хватает на зарплату, - сказала Елена Киселева.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горсовет пересмотрит тарифы на тепло по поручению Кабинета министров Украины. После стало известно, что госпредприятие «Николаевская ТЭЦ» и коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» уже направили новые расчеты в Нацкомиссию по тарифам (НКРЭКУ) на утверждение.