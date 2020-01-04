Депутата Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что прежде, чем выделять «Николаевоблтеплоэнерго» финансовую помощь на погашение долгов нужно провести проверку и выяснить, почему предприятию не хватает денег.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Всегда в горсовете мы видим только конфликт и слышим, что депутаты что-то не дали. Вот, закрыты в шкафчике, в тумбочке лежат деньги и злодеи-депутаты их не дают. Просто, чтобы дать их этому предприятия, их надо откуда-то снять. Более того, не просто их снять и отдать, а все-таки понять, почему происходит, извините меня, такой дефицит, - сказала Елена Киселева.

Как известно, 3 октября сотрудники «Николаевоблтеплоэнерго», которые уже три месяца не получают заработные платы, пришли на сессию горсовета просить выплатить им средства. В свою очередь, Александр Сенкевич попросил депутатов рассмотреть данный вопрос на бюджетной комиссии, а после вынести его на сессию во вторник, 7 октября.

Однако 7 октября в ходе заседания бюджетной комиссии директор департамента финансов Николаевского горсовета Вера Святелик заявила, что спустя неделю в бюджете города не нашли денег для выделения 32 миллионов гривен финпомощи «Николаевоблтеплоэнерго».

Мэр Николаева Александр Сенкевич отменил запланированную на 8 октября сессию городского совета после того, как бюджетная комиссия не проголосовала вопрос финпомощи коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго».

После чего 21 октября депутаты бюджетной комиссии согласовали выделение финпомощи «Николаевоблтеплоэнерго», а вместе с этим и почти 5 миллионов гривен на Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета, работу которого курирует вице-мэр Александр Омельчук.

Также директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что в следующем году предприятию необходимо будет выделить 50 миллионов гривен из городского бюджета для полноценной работы. Депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 19,8 миллиона гривен финансовой помощи коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго». После чего руководитель проекта по обеспечению выполнения коммунальным предприятием «Николаевоблтеплоэнерго» кредитных обязательств перед Международным банком реконструкции и развития Егор Клецов рассказал, что работники предприятия отказываются работать из-за задолженностей по заработной плате.