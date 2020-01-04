Государственная служба морского и речного транспорта (Морская администрация) завершила расследование аварийного морского происшествия (АМП) с танкером-бункеровщиком Delfi (флаг — Молдова), которое произошло в ноябре 2019 года.

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Акт расследования АМП подписан временно исполняющей обязанности председателя Морской администрации Юлией Вороной 26 декабря 2019 года.

Согласно документу, причинами АМП стали, в частности, аварийное состояние судна (отсутствие топлива и масел на борту, нерабочее состояние РЛС, работа с перебоями АИС, утрата правого якоря, несоответствие количества членов экипажа международному свидетельству о минимальном составе экипажа (вместо пяти членов экипажа на судне находилось трое), отсутствие на судне системы управления безопасностью), неотработанные капитаном и экипажем судна действия в аварийной ситуации; неиспользование буксиром Gea буксирного троса, который, согласно судовым документам, находился на судне (длина — 549 метров).

Напомним, в ночь на 22 ноября судно Delfi из-за сильного ветра сорвало с якоря и унесло в направлении одесского пляжа «Дельфин». Члены экипажа отказывались покидать судно, но в итоге их эвакуировали, а судно село на мель и перевернулось.