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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани «чтобы остановить войну, а не начать ее».
Об этом сообщает BBC.
Трамп сказал, что «царство террора» Сулеймани «закончилось» после удара по аэропорту Багдад в пятницу.
Выступая на пресс-конференции во Флориде Трамп сказал о пятничной атаке: «Военные Соединенных Штатов нанесли безупречный точный удар, который убил террориста номер один Кассема Сулеймани».
— Сулеймани задумывал неизбежны и зловещие нападения на американских дипломатов и военных, но мы поймали его на месте преступления и уничтожили, – заявил президент США.
Касем Сулеймани возглавлял операции Ирана на Ближнем Востоке в качестве лидера элитных сил «Кудс». Иран поклялся «жестоко отомстить» за его смерть. Это убийство ознаменовало собой серьезную эскалацию напряженности в отношениях между Ираном и США.
Американские официальные лица заявили, что в качестве меры пресечения на Ближний Восток будут направлены еще 3000 военнослужащих.
Тем временем государственное телевидение Ирака сообщило, что через 24 часа после убийства Сулеймани в стране был нанесен еще один удар. Представитель американских военных возразил, что ответственность за это несет возглавляемая американцами коалиция, которая ведет боевые действия в регионе.
Позже в армии Ирака опровергли данные о новом ударе в регионе.
Напомним, что США развернет дополнительный военный контингент на Ближнем Востоке в связи с усилением напряженности в отношениях с Ираном после авиаудара, в результате которого погиб иранский командир Касем Сулеймани.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани «чтобы остановить войну, а не начать ее».
Об этом сообщает BBC.
Трамп сказал, что «царство террора» Сулеймани «закончилось» после удара по аэропорту Багдад в пятницу.
Выступая на пресс-конференции во Флориде Трамп сказал о пятничной атаке: «Военные Соединенных Штатов нанесли безупречный точный удар, который убил террориста номер один Кассема Сулеймани».
— Сулеймани задумывал неизбежны и зловещие нападения на американских дипломатов и военных, но мы поймали его на месте преступления и уничтожили, – заявил президент США.
Касем Сулеймани возглавлял операции Ирана на Ближнем Востоке в качестве лидера элитных сил «Кудс». Иран поклялся «жестоко отомстить» за его смерть. Это убийство ознаменовало собой серьезную эскалацию напряженности в отношениях между Ираном и США.
Американские официальные лица заявили, что в качестве меры пресечения на Ближний Восток будут направлены еще 3000 военнослужащих.
Тем временем государственное телевидение Ирака сообщило, что через 24 часа после убийства Сулеймани в стране был нанесен еще один удар. Представитель американских военных возразил, что ответственность за это несет возглавляемая американцами коалиция, которая ведет боевые действия в регионе.
Позже в армии Ирака опровергли данные о новом ударе в регионе.
Напомним, что США развернет дополнительный военный контингент на Ближнем Востоке в связи с усилением напряженности в отношениях с Ираном после авиаудара, в результате которого погиб иранский командир Касем Сулеймани.