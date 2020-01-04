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Министерство культуры, молодежи и спорта назвало дату запуска государственного телеканала для временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе МКМС.
— Государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UA | TV, начнет вещание 15 февраля, — говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что на первом этапе канал будет объединять развлекательные программы на русском и украинском языках, сериалы и кинофильмы производства украинских медиагруппы, и информационное вещание собственного производства.
Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная — экс-главред «24 канала», заместитель главного редактора издания «Новое Время», редактор журнала «Корреспондент».
Директора нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. До того того момента исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.
Напомним, что Министерство культуры, молодежи и спорта назвало пять самых выдающихся событий в сфере искусства, прошедших в 2019 году.
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Министерство культуры, молодежи и спорта назвало дату запуска государственного телеканала для временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе МКМС.
— Государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UA | TV, начнет вещание 15 февраля, — говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что на первом этапе канал будет объединять развлекательные программы на русском и украинском языках, сериалы и кинофильмы производства украинских медиагруппы, и информационное вещание собственного производства.
Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная — экс-главред «24 канала», заместитель главного редактора издания «Новое Время», редактор журнала «Корреспондент».
Директора нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. До того того момента исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.
Напомним, что Министерство культуры, молодежи и спорта назвало пять самых выдающихся событий в сфере искусства, прошедших в 2019 году.