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Депутаты горсовета утвердили бюджет Первомайска на 2020 год с дефицитом в более, чем 20 миллионов гривен.
Об этом идет речь в программе «Объектив Первомайск» на НИС-ТВ.
Сообщается, что бюджет Первомайска на 2020 год составил 414 миллионов гривен, в то время, как в 2019 году он составил 617 миллионов гривен.
По словам специалистов, такой дефицит средств в бюджете связан с субсидиями и льготами которые теперь будут направлены на соцсферу.
— Бюджет города, его объем в сравнении с 2019 годом уменьшился на треть. Это связано с тем, что субвенции из госбюджета на льготы населению и материальную помощь с 2020 года не будут проходить через местный бюджет, - сказал Сергей Шугуров, начальник финуправления Первомайского исполкома и горсовета.
По словам местных депутатов бюджет города на 2020 год — это красивые программы без финансов.
— Это не бюджет, который сегодня обеспечивает нам устойчивое развитие в городе. Это бюджет в котором очень много программ, которые не обеспечены средствами. Это бюджет, в котором нет вопроса образования, где школы не обеспечены даже огнетушителями. Это бюджет, в котором создается возможность манипулировать, когда у нас не будет депутатских средств, - сказал Владимир Вовк, депутат Первомайского горсовета.
По словам Первомайского городского головы Людмилы Дромашко бюджет на 2020 год действительно непростой, однако от критики он лучше не станет.
— Каждый год мы принимаем бюджет и он никогда не удовлетворяет тех нужд, которые возникают у распорядителей. Много вопросов, которые нам придется решать на протяжении года — неизвестные в начале года. Будет сложно находить средства, чтобы обеспечивать решение всех проблем, - сказала Людмила Дромашко.
Отмечается, что финансирование недополучили сферы образования, медицины и жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим, представители сферы образования обратились к депутатам с просьбой провести просветительскую работу среди родителей относительно благотворительніх взносов. Было принято решение создать рабочую группу, которая изучит данный вопрос.
— Вопрос образования стоит не в том, что депутаты не хотят дать средства, а их банально нет в бюджете. Есть предприятия которые минимизируют или не желают платить налоги в бюджет, но требуют финансирования, образования, медицину, дороги и так далее. Это факт, - сказал Максим Дырдин, народный депутата Украины от партии «Слуга народа».
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета утвердили бюджет Николаева на 2020 год.
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Депутаты горсовета утвердили бюджет Первомайска на 2020 год с дефицитом в более, чем 20 миллионов гривен.
Об этом идет речь в программе «Объектив Первомайск» на НИС-ТВ.
Сообщается, что бюджет Первомайска на 2020 год составил 414 миллионов гривен, в то время, как в 2019 году он составил 617 миллионов гривен.
По словам специалистов, такой дефицит средств в бюджете связан с субсидиями и льготами которые теперь будут направлены на соцсферу.
— Бюджет города, его объем в сравнении с 2019 годом уменьшился на треть. Это связано с тем, что субвенции из госбюджета на льготы населению и материальную помощь с 2020 года не будут проходить через местный бюджет, - сказал Сергей Шугуров, начальник финуправления Первомайского исполкома и горсовета.
По словам местных депутатов бюджет города на 2020 год — это красивые программы без финансов.
— Это не бюджет, который сегодня обеспечивает нам устойчивое развитие в городе. Это бюджет в котором очень много программ, которые не обеспечены средствами. Это бюджет, в котором нет вопроса образования, где школы не обеспечены даже огнетушителями. Это бюджет, в котором создается возможность манипулировать, когда у нас не будет депутатских средств, - сказал Владимир Вовк, депутат Первомайского горсовета.
По словам Первомайского городского головы Людмилы Дромашко бюджет на 2020 год действительно непростой, однако от критики он лучше не станет.
— Каждый год мы принимаем бюджет и он никогда не удовлетворяет тех нужд, которые возникают у распорядителей. Много вопросов, которые нам придется решать на протяжении года — неизвестные в начале года. Будет сложно находить средства, чтобы обеспечивать решение всех проблем, - сказала Людмила Дромашко.
Отмечается, что финансирование недополучили сферы образования, медицины и жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим, представители сферы образования обратились к депутатам с просьбой провести просветительскую работу среди родителей относительно благотворительніх взносов. Было принято решение создать рабочую группу, которая изучит данный вопрос.
— Вопрос образования стоит не в том, что депутаты не хотят дать средства, а их банально нет в бюджете. Есть предприятия которые минимизируют или не желают платить налоги в бюджет, но требуют финансирования, образования, медицину, дороги и так далее. Это факт, - сказал Максим Дырдин, народный депутата Украины от партии «Слуга народа».
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета утвердили бюджет Николаева на 2020 год.