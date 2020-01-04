Депутаты горсовета утвердили бюджет Первомайска на 2020 год с дефицитом в более, чем 20 миллионов гривен.

Об этом идет речь в программе «Объектив Первомайск» на НИС-ТВ.

Сообщается, что бюджет Первомайска на 2020 год составил 414 миллионов гривен, в то время, как в 2019 году он составил 617 миллионов гривен.

По словам специалистов, такой дефицит средств в бюджете связан с субсидиями и льготами которые теперь будут направлены на соцсферу.

— Бюджет города, его объем в сравнении с 2019 годом уменьшился на треть. Это связано с тем, что субвенции из госбюджета на льготы населению и материальную помощь с 2020 года не будут проходить через местный бюджет, - сказал Сергей Шугуров, начальник финуправления Первомайского исполкома и горсовета.

По словам местных депутатов бюджет города на 2020 год — это красивые программы без финансов.

— Это не бюджет, который сегодня обеспечивает нам устойчивое развитие в городе. Это бюджет в котором очень много программ, которые не обеспечены средствами. Это бюджет, в котором нет вопроса образования, где школы не обеспечены даже огнетушителями. Это бюджет, в котором создается возможность манипулировать, когда у нас не будет депутатских средств, - сказал Владимир Вовк, депутат Первомайского горсовета.

По словам Первомайского городского головы Людмилы Дромашко бюджет на 2020 год действительно непростой, однако от критики он лучше не станет.

— Каждый год мы принимаем бюджет и он никогда не удовлетворяет тех нужд, которые возникают у распорядителей. Много вопросов, которые нам придется решать на протяжении года — неизвестные в начале года. Будет сложно находить средства, чтобы обеспечивать решение всех проблем, - сказала Людмила Дромашко.

Отмечается, что финансирование недополучили сферы образования, медицины и жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим, представители сферы образования обратились к депутатам с просьбой провести просветительскую работу среди родителей относительно благотворительніх взносов. Было принято решение создать рабочую группу, которая изучит данный вопрос.

— Вопрос образования стоит не в том, что депутаты не хотят дать средства, а их банально нет в бюджете. Есть предприятия которые минимизируют или не желают платить налоги в бюджет, но требуют финансирования, образования, медицину, дороги и так далее. Это факт, - сказал Максим Дырдин, народный депутата Украины от партии «Слуга народа».

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета утвердили бюджет Николаева на 2020 год.