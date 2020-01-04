Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что работа Александра Голобродского на должности директора «Центра защиты животных» в Николаеве была неэффективной.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Комментируя уход Александр Голобродского с занимаемой должности, Елена Киселева назвала это «трагикомедией» и оценила работу директора «Центра защиты животных», как «неэффективную».

— Трагикомедия. К своему несчастью, однажды я попыталась войти в состав рабочей группы по анализу деятельности предприятия («Центра защиты животных», - прим.). После визита на коммунальное предприятие, где директор (Александр Голобродский, - прим.) рассказывал о том, что «вы не имеете права здесь ничего спрашивать, это не ваши полномочия и вообще кто вы такие», то у меня неоднозначное восприятие деятельности данного предприятия. Я не считаю деятельность за эти годы эффективной. Более того, я считаю, что тот бюджет, который выделялся — был бюджетом проедания для хорошей зарплаты сотрудников КП, у которых все был, по-сути, хорошо. Сама проблема доведена до невозможной точки конфликта. То, что в Николаеве, на протяжении трех лет, кроме конфликтов, в этой сфере ничего продуктивного не сделано — это печально и уже трагично, - сказала Елена Киселева.

Напомним, директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский сказал, что, по его мнению, в Николаеве на сегодняшний день насчитывается около 17 тысяч бездомных собак.

В мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии Николаевского горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Однако из-за внесенных изменений соответствующие программы не выносились на рассмотрение сессии.

В частности, директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что программа по обращению с бездомными животными будет утверждена в ноябре этого года. Также он раскритиковал программу депутата городского совета Лариса Веселовской, известной всем как «программа Веселовской», которая обойдется в 37 миллионов гривен для городского бюджета.

В декабре 2019 года депутат Лариса Веселовская потребовала проголосовать за программу по обращению с бездомными животными, однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что данный вопрос не внесен в повестку дня.

После чего, директор «Центра защиты животных» Александр Голобродский заявил, что увольняется с занимаемой должности из-за проблем финансирования и нежелания руководства города решать проблемы с бездомными животными на улицах Николаева, а вместе с ним уходят еще 19 сотрудников коммунального предприятия.