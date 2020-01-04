В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе ликвидировали 13 нелегальных автозаправочных станций.

Об этом сообщили в штабе ООС.

— Тринадцать заправочных станций, действующих в районе проведения операции Объединенных сил без разрешительных документов, прекратили свою деятельность в течение прошлой недели. Срочные меры по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами проводятся в соответствии с поручением Премьер-министра Украины Алексея Гончарука и командование Объединенных сил, совместными усилиями Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины, правоохранительных и соответствующих контролирующих органов, - сказано в сообщении.

По информации штаба, в рамках мероприятий было проверено 55 объектов торговли горюче-смазочными материалами. Нарушения обнаружили на 13 из них. По всем фактам составили протоколы об административных правонарушениях, а из незаконного оборота изъяли более 62 тысяч литров бензина, почти 30 тысяч литров дизельного топлива и 38 тысяч литров сжиженного газа. Общая стоимость изъятого — порядка 3 миллионов гривен.

Напомним, что СБУ пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.