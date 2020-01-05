Компания «Белнефтехим» оформляет документы с российской компанией на поставку в январе первой партии нефти после прекращения поставок.

Об этом сообщает Радио Свобода.

— Первая партия вместе с накопленными ресурсами должна обеспечить непрерывную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Беларусь будет закупать нефть в России без премии поставщикам, которая ранее составляла 10 долларов за тонну нефти и добавлялась к стоимости поставки. Ранее Беларусь предлагала отказаться от этой премии, однако российская сторона была против.

Ранее сообщалось о том, что оператор ГТС Украины в полном объеме получил от российского «Газпрома» оплату за транзит газа по территории Украины.