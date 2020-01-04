Президент Ирана Хасан Рухани предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «сплотиться вместе против США».

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора, передает IRNA.

Хасан Рухани считает, что Турция и Иран должны сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их «более дерзких действий» после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

— Если мы не выступим вместе против США, это подвергнет опасности весь регион, — заявил Хасан Рухани и отметил, что Турция и Иран «всегда сотрудничали по сложным вопросам».

Напомним, Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани, «чтобы остановить войну, а не начать ее».