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Президент Ирана Хасан Рухани предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «сплотиться вместе против США».
Об этом он заявил в ходе телефонного разговора, передает IRNA.
Хасан Рухани считает, что Турция и Иран должны сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их «более дерзких действий» после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
— Если мы не выступим вместе против США, это подвергнет опасности весь регион, — заявил Хасан Рухани и отметил, что Турция и Иран «всегда сотрудничали по сложным вопросам».
Напомним, Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани, «чтобы остановить войну, а не начать ее».
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Президент Ирана Хасан Рухани предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «сплотиться вместе против США».
Об этом он заявил в ходе телефонного разговора, передает IRNA.
Хасан Рухани считает, что Турция и Иран должны сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их «более дерзких действий» после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
— Если мы не выступим вместе против США, это подвергнет опасности весь регион, — заявил Хасан Рухани и отметил, что Турция и Иран «всегда сотрудничали по сложным вопросам».
Напомним, Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани, «чтобы остановить войну, а не начать ее».