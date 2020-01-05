Об этом говорится в отчете Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области об основных результатах проведенных мероприятий государственного финансового контроля за 2018 год и январь - сентябрь 2019 года.

«В государственном предприятии «Николаевский бронетанковый завод сферы влияния Государственного концерна «Укроборонпром» выявлены нарушения, которые привели к потере государственных ресурсов на сумму 1,4 миллиона гривен», - говорится в отчете госаудиторов.

Во время ревизии было установлено, что предприятие излишне предъявлены и получены от Министерства обороны Украины в качестве процентов за пользование кредитом 529 тысяч гривен, чем нанесен материальный ущерб государственному бюджету.

Также ГП «Николаевский бронетанковый завод» оплатил 556,5 тысяч гривен за фактически невыполненные ремонтные работы на базе отдыха «Вітерець». Материалы ревизии были переданы в Военную прокуратуру Николаевского гарнизона.

В октябре 2019 года сообщалось, что «Николаевский бронетанковый завод» за 2018 год принес государству убытков на 5 миллионов гривен.