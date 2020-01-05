Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.

Об этом он написал в своем Twitter .

По его словам, в этот перечень включены также объекты культуры. Атака на Иран произойдет в случае нападения на американцев.

— Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз, - написал Дональд Трамп.

Американский президент также раскритиковал угрозы Ирана отомстить за убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани, которого он назвал лидером террористов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани, «чтобы остановить войну, а не начать ее».