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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.
Об этом он написал в своем Twitter .
По его словам, в этот перечень включены также объекты культуры. Атака на Иран произойдет в случае нападения на американцев.
— Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз, - написал Дональд Трамп.
Американский президент также раскритиковал угрозы Ирана отомстить за убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани, которого он назвал лидером террористов.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани, «чтобы остановить войну, а не начать ее».
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.
Об этом он написал в своем Twitter .
По его словам, в этот перечень включены также объекты культуры. Атака на Иран произойдет в случае нападения на американцев.
— Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз, - написал Дональд Трамп.
Американский президент также раскритиковал угрозы Ирана отомстить за убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани, которого он назвал лидером террористов.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани, «чтобы остановить войну, а не начать ее».