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Шведского музыканта Dr. Alban («Доктор Албан»), который выступал в незаконно аннексированном Крыму, пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.
Об этом певец сообщил в своем Instagram.
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Шведского музыканта Dr. Alban («Доктор Албан»), который выступал в незаконно аннексированном Крыму, пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.
Об этом певец сообщил в своем Instagram.