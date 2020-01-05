Накануне одного из самых больших религиозных праздников - Рождества Христова, спасатели ГСЧС провели ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и техногенной безопасности в церквях, а также мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных событий в храмах во время богослужений, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

3 января, с целью информирования священнослужителей и верующих, сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области посетили религиозные учреждения. Спасатели сосредоточили внимание на необходимости обеспечения храмов огнетушителями и провели мастер-класс по их эксплуатации в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

Подобные мероприятия проходят по всем районам области, а также в других регионах Украины.

Специалисты Белокуракинского районного отдела Главного управления ГСЧС в Луганской области провели инструктажи по пожарной безопасности с настоятелями Свято-Тихоновского храма. Священнослужителям спасатели объяснили как должны быть обработаны деревянные конструкции зданий храма, напомнили, что средства пожаротушения должны быть исправны, а эвакуационные выходы всегда доступны. Также было отмечено о систематической проверке состояния электрохозяйства и электроустановок в храмах.

В Полтавской области специалисты ГСЧС провели дополнительные противопожарные инструктажи со священнослужителями культовых сооружений в пгт Козельщина. Во время общения спасатели напомнили представителям духовенства правила пожарной безопасности, правила поведения во время пожара, эвакуации, использование первичных средств пожаротушения. Также, спасатели пополнили наглядными агитационными материалами уголки безопасности культовых сооружений и вручили тематические листовки.

В свою очередь, сотрудники 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области провели информационно-разъяснительную работу по предупреждению возникновения пожаров во время подготовки и проведения Рождественских праздничных служб по духовенством Покровского благочиния Горловской Епархии, а работники Управления ДСНС в Волынской области провели встречи со священнослужителями в религиозных заведениях города Владимира-Волынского.

Ранее сообщалось, что спасатели работают в усиленном режиме.