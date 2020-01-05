Вчера, 4 января около 17:55 в Службу спасения поступило сообщение о помощи. По словам граждан, двигаясь по полевой дороге их автомобиль застрял вблизи села Благодатное Арбузинского района.

В машине ВАС-2106 находилось двое взрослых и ребенок 2018 года рождения, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

Спасатели 6 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области добрались к месту на спецавтомобиле и вытащили авто на проезжую часть.

Напомним, спасатели проверили состояние церквей накануне Рождества.