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Вчера, 4 января около 17:55 в Службу спасения поступило сообщение о помощи. По словам граждан, двигаясь по полевой дороге их автомобиль застрял вблизи села Благодатное Арбузинского района.
В машине ВАС-2106 находилось двое взрослых и ребенок 2018 года рождения, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.
Спасатели 6 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области добрались к месту на спецавтомобиле и вытащили авто на проезжую часть.
Напомним, спасатели проверили состояние церквей накануне Рождества.
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Вчера, 4 января около 17:55 в Службу спасения поступило сообщение о помощи. По словам граждан, двигаясь по полевой дороге их автомобиль застрял вблизи села Благодатное Арбузинского района.
В машине ВАС-2106 находилось двое взрослых и ребенок 2018 года рождения, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.
Спасатели 6 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области добрались к месту на спецавтомобиле и вытащили авто на проезжую часть.
Напомним, спасатели проверили состояние церквей накануне Рождества.