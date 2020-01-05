Телеканал UA|TV, на базе которого в феврале стартует новый госканал для Донбасса перестанет вещать на иностранных языках.

Об этом написала в колонке на сайте detector.media эксгендиректор UATV Людмила Березовская.

«Телеканал шокировал всех своих иностранных партнеров новогодним «подарком» - сообщением о непродлении контрактов и прекращения спутниковой ретрансляции с началом 2020 года. 3-го января новое руководство канала собрало коллектив и объявило, что новости работают только до 12-го января включительно, и английский и арабский редакции и все телепроекты канала - не время... А это уже не иновещание. Это будет еще один нишевый, к тому же - региональный телеканал (ведь норма о нераспространении UATV на всей территории Украины остается). Получается так, что телеканал иновещания Украины перестает быть иновещателем…», - написала Людмила Березовская.

Также с начала 2020 года телеканал прекратил свое спутниковое вещание.

Уже в феврале в Украине должен заработать новый государственный телеканал, который будет вещать на неподконтрольные территории Донбасса. Его информационное вещание возглавит Елена Трибушная. Назначение Трибушной вызвало неоднозначную реакцию, ведь она позволяла себе оскорбительные высказывания в сторону жителей Донбасса.