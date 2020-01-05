Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о начале конца присутствия Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке, после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом он написал в Twitter.

Соответствующее заявление Зариф сделал в ответ на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который написал в Twitter, что жители Ирана благодарны за ликвидацию Сулеймани.

«Конец злокачественного присутствия США в Западной Азии начался», - написал Зариф.

Также с заявлением о конце присутствия США на Ближнем Востоке выступил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана - прим.) генерал Хосейн Салами. В комментарии иранскому агентству IRNA Салами предупредил, что КСИР возьмет реванш за убийство Сулеймани, однако его сроки и масштабы пока не известны.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар вблизи аэропорта в столице Ирана Богдаде. В результате погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Позже президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире», а также заявил, что Сулеймани «планировал неминуемые нападения» на американцев.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.