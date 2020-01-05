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В Австралии для пожарных служб в Новом Южном Уэльсе за 48 часов собрали более 20 миллионов австралийских долларов (13 миллионов долларов США).
Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
С момента возникновения пожаров в сентябре погибли не менее 24 человек.
Премьер-министр Скотт Моррисон призвал 3000 резервных военных для борьбы с пожарами и помощи населению.
В Канберре качество воздуха оценивается как худшее в мире, и жителям сказали не выходить из дома.
Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из города до конца воскресенья.
Так, в соцсети австралийский комик Селеста Барбер призвала своих поклонников жертвовать деньги для борьбы с пожарами.
После этого люди стали массово жертвовать деньги. Собранные средства пойдут в сельскую пожарную службу штата Новый Южный Уэльс и Фонд пожертвований для пожарных бригад.
Ряд знаменитостей также пожертвовали деньги – среди них американская певица Пинк и лауреат премии «Оскар» Николь Кидман, которая пообещала 500 тысяч долларов.
В стране есть еще почти 200 пожаров, более 1200 домов разрушено и миллионы гектаров земли выжжены.
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В Австралии для пожарных служб в Новом Южном Уэльсе за 48 часов собрали более 20 миллионов австралийских долларов (13 миллионов долларов США).
Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
С момента возникновения пожаров в сентябре погибли не менее 24 человек.
Премьер-министр Скотт Моррисон призвал 3000 резервных военных для борьбы с пожарами и помощи населению.
В Канберре качество воздуха оценивается как худшее в мире, и жителям сказали не выходить из дома.
Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из города до конца воскресенья.
Так, в соцсети австралийский комик Селеста Барбер призвала своих поклонников жертвовать деньги для борьбы с пожарами.
После этого люди стали массово жертвовать деньги. Собранные средства пойдут в сельскую пожарную службу штата Новый Южный Уэльс и Фонд пожертвований для пожарных бригад.
Ряд знаменитостей также пожертвовали деньги – среди них американская певица Пинк и лауреат премии «Оскар» Николь Кидман, которая пообещала 500 тысяч долларов.
В стране есть еще почти 200 пожаров, более 1200 домов разрушено и миллионы гектаров земли выжжены.