Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Как заявил источник, разведданные о ситуации на Ближнем Востоке, поступившие 30 декабря, показали, что ситуация в регионе нормальная, а в поездках Сулеймани и его подразделения «Аль-Кудс» в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного.

— Военные чиновники заявляли о том, что генерал Сулеймани, который только что завершил поездку в Сирию, Ливан и Ирак, планировал «неизбежную» атаку, которая могла стоить сотни жизней. Однако другие официальные лица выражали скепсис относительно обоснованности удара по Сулеймани. По словам одного из высокопоставленных чиновников, новые разведданные по состоянию на 30 декабря указывали, что ситуация на Ближнем Востоке нормальная, а в поездках Сулеймани нет ничего необычного, — пишет NYT.

Источники говорят, что разведка пришла к выводу, что атаки на американских военных, которые якобы планировал Сулеймани не были неизбежными. В частности разведка сообщала, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не одобрил планы военачальника по каким-либо действиям против США и попросил Сулеймани приехать в Тегеран для дальнейших консультаций. Эта просьба была изложена минимум за неделю до гибели генерала.

По данным источников издания, военные чиновники предложили убить Сулеймани, рассматривая это как «крайний ответ», не предполагая, что Трамп пойдет на это. Отмечается, что за более жесткую политику в отношении Ирана выступали госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс, однако такое решение Трампа удивило чиновников из Министерства обороны (Пентагона).

— К вечеру четверга (2 декабря — ред.) президент пошел на крайний вариант. Высшие чиновники Пентагона были потрясены. Трамп принял решение, несмотря на споры в администрации после получения новых разведданных, которые предупреждали об угрозах посольствам США, консульствам и военному персоналу в Сирии, Ираке и Ливане, — пишет The New York Times.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар вблизи аэропорта в столице Ирана Богдаде. В результате погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Позже президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире», а также заявил, что Сулеймани «планировал неминуемые нападения» на американцев.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.