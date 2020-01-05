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Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент Украины не влияет на решение пограничной службы по пропуску лиц на территорию страны.
Об этом свидетельствует заявление Сергея Дейнеко, обнародованное 5 января в Facebook в связи с сообщением шведского певца Dr. Alban о возможности въехать в Украину "после вмешательства президента Зеленского".
— Государственную границу он (Dr.Alban - ред.) пересекал согласно действующему законодательству, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцевПри этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля отностся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины и на решение охранников границы по пропуску или не пропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины, - сказал Сергей Дейнеко.
Он добавил, что отказать иностранцам в пересечении границы могут путем поручения от правоохранительных органов, однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены на территорию Украины.
Шведский певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в Украину после концерта в аннексированном Крыму, выступил на шоу «Вечерний квартал».
Певец заявил, что это стало возможным после «вмешательства президента» Владимира Зеленского.
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Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент Украины не влияет на решение пограничной службы по пропуску лиц на территорию страны.
Об этом свидетельствует заявление Сергея Дейнеко, обнародованное 5 января в Facebook в связи с сообщением шведского певца Dr. Alban о возможности въехать в Украину "после вмешательства президента Зеленского".
— Государственную границу он (Dr.Alban - ред.) пересекал согласно действующему законодательству, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцевПри этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля отностся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины и на решение охранников границы по пропуску или не пропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины, - сказал Сергей Дейнеко.
Он добавил, что отказать иностранцам в пересечении границы могут путем поручения от правоохранительных органов, однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены на территорию Украины.
Шведский певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в Украину после концерта в аннексированном Крыму, выступил на шоу «Вечерний квартал».
Певец заявил, что это стало возможным после «вмешательства президента» Владимира Зеленского.