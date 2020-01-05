В новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Из-за того что близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом – уже второй день идет акция протеста, а также назначена повторная судебно-медицинская экспертиза трупа, и ряд других экспертиз.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ НП в Херсонской области начальник следственного управления полковник полиции Николай Вербицкий, передает УНН.

— На сегодняшний день, по результату вчерашних мероприятий, назначили ряд экспертиз по договоренности с представителями потерпевших. Мы допускам проведение компьютеро-технических экспертиз: по мобильным телефонам, по ноутбуку — изъятым, домофонам, в том месте, где это произошло. Мы ожидаем представителя потерпевших, который компетентен и будет смотреть за эффективностью проведения экспертизы, — рассказал Николай Вербицкий.

Так как у потерпевших есть вопросы по экспертизе трупа — ее проведут повторно.

— По экспертизе трупа, поскольку есть у потерпевших вопросы, и они требуют, чтобы была проведена повторная судебно-медецинская експертиза трупа, которая ответит на спорные вопросы. В частности, из каких видов оружия производились выстрелы, какие повреждения и сколько их, характерны ли они для причинения боевым оружием, которое было изъято, либо же для травматического, — добавил начальник следственного управления.

Так, на все эти вопросы ответит повторная судебно-медицинская экспертиза, которую назначили на 6 января.

— Завтра эксперты ее проведут, комиссионно, в составе 3 человек. Также будет допущен с разрешения следователя представитель потерпевших, который будет следить за эффективностью, — сообщил Вербицкий.

Напомним, в новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом.

В свою очередь, глава Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.