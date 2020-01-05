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В новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Из-за того что близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом – уже второй день идет акция протеста, а также назначена повторная судебно-медицинская экспертиза трупа, и ряд других экспертиз.
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ НП в Херсонской области начальник следственного управления полковник полиции Николай Вербицкий, передает УНН.
— На сегодняшний день, по результату вчерашних мероприятий, назначили ряд экспертиз по договоренности с представителями потерпевших. Мы допускам проведение компьютеро-технических экспертиз: по мобильным телефонам, по ноутбуку — изъятым, домофонам, в том месте, где это произошло. Мы ожидаем представителя потерпевших, который компетентен и будет смотреть за эффективностью проведения экспертизы, — рассказал Николай Вербицкий.
Так как у потерпевших есть вопросы по экспертизе трупа — ее проведут повторно.
— По экспертизе трупа, поскольку есть у потерпевших вопросы, и они требуют, чтобы была проведена повторная судебно-медецинская експертиза трупа, которая ответит на спорные вопросы. В частности, из каких видов оружия производились выстрелы, какие повреждения и сколько их, характерны ли они для причинения боевым оружием, которое было изъято, либо же для травматического, — добавил начальник следственного управления.
Так, на все эти вопросы ответит повторная судебно-медицинская экспертиза, которую назначили на 6 января.
— Завтра эксперты ее проведут, комиссионно, в составе 3 человек. Также будет допущен с разрешения следователя представитель потерпевших, который будет следить за эффективностью, — сообщил Вербицкий.
Напомним, в новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом.
В свою очередь, глава Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.
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В новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Из-за того что близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом – уже второй день идет акция протеста, а также назначена повторная судебно-медицинская экспертиза трупа, и ряд других экспертиз.
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ НП в Херсонской области начальник следственного управления полковник полиции Николай Вербицкий, передает УНН.
— На сегодняшний день, по результату вчерашних мероприятий, назначили ряд экспертиз по договоренности с представителями потерпевших. Мы допускам проведение компьютеро-технических экспертиз: по мобильным телефонам, по ноутбуку — изъятым, домофонам, в том месте, где это произошло. Мы ожидаем представителя потерпевших, который компетентен и будет смотреть за эффективностью проведения экспертизы, — рассказал Николай Вербицкий.
Так как у потерпевших есть вопросы по экспертизе трупа — ее проведут повторно.
— По экспертизе трупа, поскольку есть у потерпевших вопросы, и они требуют, чтобы была проведена повторная судебно-медецинская експертиза трупа, которая ответит на спорные вопросы. В частности, из каких видов оружия производились выстрелы, какие повреждения и сколько их, характерны ли они для причинения боевым оружием, которое было изъято, либо же для травматического, — добавил начальник следственного управления.
Так, на все эти вопросы ответит повторная судебно-медицинская экспертиза, которую назначили на 6 января.
— Завтра эксперты ее проведут, комиссионно, в составе 3 человек. Также будет допущен с разрешения следователя представитель потерпевших, который будет следить за эффективностью, — сообщил Вербицкий.
Напомним, в новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом.
В свою очередь, глава Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.