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Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.
Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в Facebook.
«Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», - говорится в сообщении.
По информации Офиса, в Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там он отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.
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Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.
Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в Facebook.
«Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», - говорится в сообщении.
По информации Офиса, в Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там он отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.