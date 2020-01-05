Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в Facebook.

«Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», - говорится в сообщении.

По информации Офиса, в Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там он отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.