В Одесской области 44-летняя женщина получила удар ножом в живот из-за того, что не вовремя открыла дверь гостю, который якобы хотел поздравить ее с Новым годом.

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

О событии, которое произошло сегодня после полуночи в селе Любашевского района, полицейских сообщили врачи.

В совершении преступления правоохранители разоблачили 21-летнего соседа погибшей. Своей причастности к совершенному молодой человек не возражает. По словам злоумышленника, на женщину он разозлился из-за того, что она долго не открывала дверь, когда он якобы пришел поздравить ее с Новым годом. С места происшествия полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления - кухонный нож и другие вещественные доказательства.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, начато уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно санкции статьи, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.