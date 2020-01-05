Николаевская легкоатлетка, победительница Всемирной Универсиады - 2019 по прыжкам в высоту Юлия Чумаченко рассказала, что планирует участвовать в Олимпиаде 2020 года.

Об этом Юлия Чумаченко рассказала в эфире программы «Вулиця Спортивна» на телеканале НИС-ТВ.

Юлия Чумаченко рассказала о своей победе на летней Универсиаде, где побила свой рекорд, прыгнув в высоту а 194 см.

— Я прыгнула 194 см, это на данный момент мой личный рекорд. Как-то так все было сосредоточенно внутри меня, была полностью сконцентрирована. Поэтому, когда я прыгнула 194, мои конкурентки не прыгнули. И я так сижу, у меня ноль эмоций, я даже не поняла, что уже выиграла. И я была так сосредоточенна дальше прыгать, - сказала Юлия Чумаченко.

Юлия Чумаченко

Юлия Чумаченко рассказала, как не прошла отбор на участие в Летних Олимпийских играх, которые прошли в Рио-де-Жанейро в Бразилии в 2016 году.

— Я помню очень хорошо, что на прошлую Олимпиаду был отбор, у нас с девочками была очень сильная конкуренция, и нас было четверо. Был уже норматив - нужно было отобрать троих девочек. И был один шанс - на чемпионате Украины, и так получилось, что я тогда заняла четвертое место. Это было очень досадно. Надеюсь в этом году все исправить, поехать, и всех выиграть, - сказала Юлия Чумаченко.

Также она рассказала о подготовке к отбору на участие в Олимпиаде в 2020 году.

— Лицензию заработать мы с девчонками заранее не можем, потому что у нас очень много людей, я думаю, что максимум трое могут поехать. Поэтому, наша основная борьба будет складываться летом на наших соревнованиях, на чемпионате Украины. И уже после этого мы сможем понять, кто поедет. А так, и у меня в том числе есть шанс попасть, потому что результаты высокие, мы с девчонками достаточно высоко в мировом рейтинге. Будем стараться, будем бороться. Насколько я помню, я 17-я, в этом районе, в мировом рейтинге. Оно все меняется, потому что соревнования происходят постоянно, ты «двигаешься» туда - обратно. Я думаю, в 2020 году будет лучше, - сказала Юлия Чумаченко.

Сейчас Юлия Чумаченко, хоть и живет в Николаеве, но на соревнованиях представляет Донецкую область.

— Переход был вынужденный, потому что мы не попали в команду Николаевской области, которую целенаправленно готовили к Олимпиаде. За два года до Олимпиады, в прошлом году, формировалась команда спортсмена, который было увеличено финансирование, как нам сказали, а нам наоборот сказали: «Следующий раз». И я начал искать возможности. Было несколько предложений, от Донецкой области было более приемлемо для нас, потому что ни прописка не поменялась, отчеты я просто отсылаю по почте, переписываемся через интернет, - рассказал Вадим Чумаченко, отец и тренер спортсменки.

Напомним, что Сборная Украины по легкой атлетике заняла первое место в командных соревнованиях на Европейских играх-2019.