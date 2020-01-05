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Жители Николаева жалуются на стихийную свалку, образовавшуюся перед жилыми домами по улице Сенной недалеко от Центрального рынка.
Фотографии свалки николаевцы уже несколько дней публикуют в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в социальной сети Facebook.
«Сенная, центр города, ужас, свалка», - написала Анна Мызенко вчера, 4 января, опубликовав соответствующие фотографии мусора на улице.
За сутки чиновники Заводской районной администрации, на территории которой образовалась свалка, не отреагировали на обращение, о чем свидетельствует еще одна публикация, сделанная сегодня вечером жительницей Николаева Антониной Стусь.
«Беспредел в Николаеве наверное не закончится ни когда! Что же это творится, куда смотрят власти? Почему допускаются такие свалки практически в центре города (рынок) почему торгаши устроили эту свалку? Мимо пройти невозможно, а сколько заразы там, червей и всякой гнили?!!!! Нет слов! Весь город погряз в салках!!! Стыдно и обидно за горд наш», - написала Антонина Стусь.
Судя по опубликованным фотографиям - основную часть мусора составляют картонные и пластиковые ящики, которые используют для фасовки фруктов и овощей для торговли. Рядом со свалкой стоят около 10 заполненных мусорных баков.
В комментариях к публикации николаевцы сообщили, что свалка находится на пересечении улиц Сенной и Андреева.
«Это свалка на Сенной и Андреева. Проблема этой мусорки известна руководству района очень-очень давно. Жители неоднократно обращались в районную администрацию и ЖЕК. Проблема не решается. И жители даже знают почему.Обратите внимание - на одном углу стоят 10!!! мусорных баков, которые должны быть расставлены по ближайшим кварталам по 2-3 штуки. Но некоторые хозяева торговых точек в округе заплатили за перенос баков в это место. Поэтому воз и ныне там. Такое впечатление, что это безобразие никогда там не закончится.Пора этой свалкой заняться прокуратуре, другие способы борьбы не действуют», - написала Ольга Земских.
Ранее сообщалось, что администрация Заводского района собирается потратить почти 3,5 миллиона на ручную уборку дорог.
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Жители Николаева жалуются на стихийную свалку, образовавшуюся перед жилыми домами по улице Сенной недалеко от Центрального рынка.
Фотографии свалки николаевцы уже несколько дней публикуют в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в социальной сети Facebook.
«Сенная, центр города, ужас, свалка», - написала Анна Мызенко вчера, 4 января, опубликовав соответствующие фотографии мусора на улице.
За сутки чиновники Заводской районной администрации, на территории которой образовалась свалка, не отреагировали на обращение, о чем свидетельствует еще одна публикация, сделанная сегодня вечером жительницей Николаева Антониной Стусь.
«Беспредел в Николаеве наверное не закончится ни когда! Что же это творится, куда смотрят власти? Почему допускаются такие свалки практически в центре города (рынок) почему торгаши устроили эту свалку? Мимо пройти невозможно, а сколько заразы там, червей и всякой гнили?!!!! Нет слов! Весь город погряз в салках!!! Стыдно и обидно за горд наш», - написала Антонина Стусь.
Судя по опубликованным фотографиям - основную часть мусора составляют картонные и пластиковые ящики, которые используют для фасовки фруктов и овощей для торговли. Рядом со свалкой стоят около 10 заполненных мусорных баков.
В комментариях к публикации николаевцы сообщили, что свалка находится на пересечении улиц Сенной и Андреева.
«Это свалка на Сенной и Андреева. Проблема этой мусорки известна руководству района очень-очень давно. Жители неоднократно обращались в районную администрацию и ЖЕК. Проблема не решается. И жители даже знают почему.Обратите внимание - на одном углу стоят 10!!! мусорных баков, которые должны быть расставлены по ближайшим кварталам по 2-3 штуки. Но некоторые хозяева торговых точек в округе заплатили за перенос баков в это место. Поэтому воз и ныне там. Такое впечатление, что это безобразие никогда там не закончится.Пора этой свалкой заняться прокуратуре, другие способы борьбы не действуют», - написала Ольга Земских.
Ранее сообщалось, что администрация Заводского района собирается потратить почти 3,5 миллиона на ручную уборку дорог.