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Ответ Ирана на убийство Касема Сулеймани «непременно будет военным».
Об этом в интервью CNN заявил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган.
Он также подчеркнул, что ответные меры будут приняты непосредственно Ираном, а не союзными ему силами в регионе.
— Нужно отметить, что это не может быть непрямая военная операция. США, Трамп, действовали непосредственно против нас — и мы будем действовать непосредственно против Америки, — пояснил Деган.
Он добавил, что Иран не будет спешить с ответом.
— Наша реакция будет мудрой, хорошо обдуманной и своевременной, она будет иметь решительный сдерживающий эффект, — отметил Деган.
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Ответ Ирана на убийство Касема Сулеймани «непременно будет военным».
Об этом в интервью CNN заявил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган.
Он также подчеркнул, что ответные меры будут приняты непосредственно Ираном, а не союзными ему силами в регионе.
— Нужно отметить, что это не может быть непрямая военная операция. США, Трамп, действовали непосредственно против нас — и мы будем действовать непосредственно против Америки, — пояснил Деган.
Он добавил, что Иран не будет спешить с ответом.
— Наша реакция будет мудрой, хорошо обдуманной и своевременной, она будет иметь решительный сдерживающий эффект, — отметил Деган.
Ранее сообщалось, что в МИД Ирана заявили о конце присутствия США на Ближнем Востоке