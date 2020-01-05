Ответ Ирана на убийство Касема Сулеймани «непременно будет военным».

Об этом в интервью CNN заявил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган.

Он также подчеркнул, что ответные меры будут приняты непосредственно Ираном, а не союзными ему силами в регионе.

— Нужно отметить, что это не может быть непрямая военная операция. США, Трамп, действовали непосредственно против нас — и мы будем действовать непосредственно против Америки, — пояснил Деган.

Он добавил, что Иран не будет спешить с ответом.

— Наша реакция будет мудрой, хорошо обдуманной и своевременной, она будет иметь решительный сдерживающий эффект, — отметил Деган.

Ранее сообщалось, что в МИД Ирана заявили о конце присутствия США на Ближнем Востоке