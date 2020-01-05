Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года из-за убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Associated Press.

В заявлении администрации президента Ирана Хасана Рухани говорится, что страна больше не будет соблюдать ограничения на обогащение урана, его накопление, а также исследования и разработки в ядерной сфере.

«Ядерную сделку» в 2015 году заключили Иран и еще шесть стран — США, Франция, Россия, Великобритания и Китай. Ее условием было согласие Ирана ограничить обогащение урана в обмен на отмену экономических санкций.

В 2018 году Вашингтон вышел из сделки и ввел санкции против Ирана. Затем, в мае 2019 года, власти Ирана объявили о приостановке выполнения части обязательств по сделке.



