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Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года из-за убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Associated Press.
В заявлении администрации президента Ирана Хасана Рухани говорится, что страна больше не будет соблюдать ограничения на обогащение урана, его накопление, а также исследования и разработки в ядерной сфере.
«Ядерную сделку» в 2015 году заключили Иран и еще шесть стран — США, Франция, Россия, Великобритания и Китай. Ее условием было согласие Ирана ограничить обогащение урана в обмен на отмену экономических санкций.
В 2018 году Вашингтон вышел из сделки и ввел санкции против Ирана. Затем, в мае 2019 года, власти Ирана объявили о приостановке выполнения части обязательств по сделке.
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Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года из-за убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Associated Press.
В заявлении администрации президента Ирана Хасана Рухани говорится, что страна больше не будет соблюдать ограничения на обогащение урана, его накопление, а также исследования и разработки в ядерной сфере.
«Ядерную сделку» в 2015 году заключили Иран и еще шесть стран — США, Франция, Россия, Великобритания и Китай. Ее условием было согласие Ирана ограничить обогащение урана в обмен на отмену экономических санкций.
В 2018 году Вашингтон вышел из сделки и ввел санкции против Ирана. Затем, в мае 2019 года, власти Ирана объявили о приостановке выполнения части обязательств по сделке.