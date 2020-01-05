За три недели в Украине прекращена деятельность 439 нелегальных АЗС.

Об этом написал премьер Алексей Гончарук в Facebook

«Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтировано и арестовано 275,4 тонн горючего. К работе также привлечено руководство всех ОГА. Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января. Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны», - написал Алексей Гончарук.

26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

28 декабря СБУ отчиталась, что пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.

3 января в ГФС заявили, что Налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальных АЗС.