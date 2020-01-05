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Во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Об этом сообщили в Офисе Президента.
Сообщается, что стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
«Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $ 80 миллионов, и активизация контактов на уровне торгово-промышленных палат», - говорится в сообщении.
Участники встречи также договорились продолжить практику украинского-оманских бизнес-форумов, два из которых состоялось в Киеве в 2019 году.
Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.
Накануне Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне. Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства. По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
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Во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Об этом сообщили в Офисе Президента.
Сообщается, что стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
«Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $ 80 миллионов, и активизация контактов на уровне торгово-промышленных палат», - говорится в сообщении.
Участники встречи также договорились продолжить практику украинского-оманских бизнес-форумов, два из которых состоялось в Киеве в 2019 году.
Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.
Накануне Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне. Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства. По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.