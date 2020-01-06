Тренировки иракских военных и поддержка операций против Исламского государства в Ираке со стороны международной коалиции во главе с США приостановлены.

Об этом сообщила пресс-служба коалиции.

В заявлении сказано, что повторяющиеся ракетные атаки в течение последних двух месяцев, в результате которых погибли иракские правоохранители и гражданин США, привели к тому, что силы коалиции полностью сосредоточены на защите иракских баз, принимающих иностранные войска.

Отмечается, что коалиция готова продолжить усилия для окончательного разгрома ИГ.

31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Сегодня парламент Ирака потребовал вывода всех иностранных войск с территории страны.