В Кропивницкому 230 машин образовали автоёлку сегодня, 5 января, передает корреспондент УНН со ссылкой на очевидцев.

Акция была проведена в микрорайоне Новониколаевка. Следует отметить, что некоторые участники флешмоба по-праздничному украсили свои автомобили.

На «верхушке» автоёлки находится воздушная шар.

Напомним, новогодний салют в Николаеве показали с высоты птичьего полета.