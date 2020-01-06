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В Кропивницкому 230 машин образовали автоёлку сегодня, 5 января, передает корреспондент УНН со ссылкой на очевидцев.
Акция была проведена в микрорайоне Новониколаевка. Следует отметить, что некоторые участники флешмоба по-праздничному украсили свои автомобили.
На «верхушке» автоёлки находится воздушная шар.
Напомним, новогодний салют в Николаеве показали с высоты птичьего полета.
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В Кропивницкому 230 машин образовали автоёлку сегодня, 5 января, передает корреспондент УНН со ссылкой на очевидцев.
Акция была проведена в микрорайоне Новониколаевка. Следует отметить, что некоторые участники флешмоба по-праздничному украсили свои автомобили.
На «верхушке» автоёлки находится воздушная шар.
Напомним, новогодний салют в Николаеве показали с высоты птичьего полета.