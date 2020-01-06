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Одесситы собрали средства на выкуп развалин исторического цеха большого паровозного депо Краяна 1883 года постройки.
Совместно выкупить здание предложил ресторатор Алекс Купер на странице в Facebook.
«Ребят, давайте скинемся и выкупим! И потом продадим вменяемому человеку, который сделает там крутое пространство. Готов 10 процентов от суммы дать! Камон! 30−50 человек по пару косарей. Ну?» — написал Купер.
За первый час удалось собрать 70% стоимости здания, которое продают за 195 тысяч долларов. Спустя 3 часа ресторатор сообщил, что собрана вся сумма и есть согласие на продажу.
Завод Краян раньше был одним из самых крупных одесских предприятий. В начале двухтысячных он был заброшен, но в 2016 году там решили открыть Центр предоставления административных услуг.
Алекс Купер — одесский ресторатор и основатель Kyiv Food Market в здании бывшего завода Арсенал.
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Одесситы собрали средства на выкуп развалин исторического цеха большого паровозного депо Краяна 1883 года постройки.
Совместно выкупить здание предложил ресторатор Алекс Купер на странице в Facebook.
«Ребят, давайте скинемся и выкупим! И потом продадим вменяемому человеку, который сделает там крутое пространство. Готов 10 процентов от суммы дать! Камон! 30−50 человек по пару косарей. Ну?» — написал Купер.
За первый час удалось собрать 70% стоимости здания, которое продают за 195 тысяч долларов. Спустя 3 часа ресторатор сообщил, что собрана вся сумма и есть согласие на продажу.
Завод Краян раньше был одним из самых крупных одесских предприятий. В начале двухтысячных он был заброшен, но в 2016 году там решили открыть Центр предоставления административных услуг.
Алекс Купер — одесский ресторатор и основатель Kyiv Food Market в здании бывшего завода Арсенал.