Одесситы собрали средства на выкуп развалин исторического цеха большого паровозного депо Краяна 1883 года постройки.

Совместно выкупить здание предложил ресторатор Алекс Купер на странице в Facebook.

«Ребят, давайте скинемся и выкупим! И потом продадим вменяемому человеку, который сделает там крутое пространство. Готов 10 процентов от суммы дать! Камон! 30−50 человек по пару косарей. Ну?» — написал Купер.

За первый час удалось собрать 70% стоимости здания, которое продают за 195 тысяч долларов. Спустя 3 часа ресторатор сообщил, что собрана вся сумма и есть согласие на продажу.

Завод Краян раньше был одним из самых крупных одесских предприятий. В начале двухтысячных он был заброшен, но в 2016 году там решили открыть Центр предоставления административных услуг.

Алекс Купер — одесский ресторатор и основатель Kyiv Food Market в здании бывшего завода Арсенал.