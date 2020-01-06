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Об этом сообщает Newsmax.
«Я призываю все стороны сохранять диалог и самоограничения, отвергая дух враждебности», - сказал он.
Выступая на воскресной молитве в Ватикане, Папа Римский не упоминал об Иране прямо, но отметил «ужасное напряжение в воздухе, которое сейчас можно ощутить во многих частях мира».
«Война приносит только смерть и разрушения», - добавил он.
Как сообщал Укринформ, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделением «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США.
В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ждать «жестокой мести».
Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, если США подвергнутся атаке со стороны Тегерана.
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Об этом сообщает Newsmax.
«Я призываю все стороны сохранять диалог и самоограничения, отвергая дух враждебности», - сказал он.
Выступая на воскресной молитве в Ватикане, Папа Римский не упоминал об Иране прямо, но отметил «ужасное напряжение в воздухе, которое сейчас можно ощутить во многих частях мира».
«Война приносит только смерть и разрушения», - добавил он.
Как сообщал Укринформ, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделением «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США.
В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ждать «жестокой мести».
Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, если США подвергнутся атаке со стороны Тегерана.