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В то время, как в Украине с 2020 года должна заработать новая система трансплантации, Кабинет Министров утвердил тарифы для предоставления третичной медицинской помощи методом трансплантации.
Об этом говорится в постановлении правительства №1083 от 18 декабря, передают Українськi Новини.
Согласно ему, были утверждены тарифы на трансплантацию органов в размере от 18,63 тыс. гривен (тканевое типирование реципиента) до 855,039 тыс. гривен (пересадка печени, части печени).
Также были утверждены тарифы на трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток в рамере 1,309-1,360 млн гривен.
Согласно постановлению Кабмина, установлены следующие цены на трансплантацию:
323 798 грн - аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа), а АВО-несовместимая трансплантация почки - 721 230 грн;
535 280 грн - пересадка сердца или комплекса "сердце-легкие";
855 039 грн - трансплантация печени или ее части;
От 1 300 000 гривен - пересадка гемопоэтических стволовых клеток;
116 130 грн - донорская резекция печени;
18 630 грн - тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методом ПЦР).
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В то время, как в Украине с 2020 года должна заработать новая система трансплантации, Кабинет Министров утвердил тарифы для предоставления третичной медицинской помощи методом трансплантации.
Об этом говорится в постановлении правительства №1083 от 18 декабря, передают Українськi Новини.
Согласно ему, были утверждены тарифы на трансплантацию органов в размере от 18,63 тыс. гривен (тканевое типирование реципиента) до 855,039 тыс. гривен (пересадка печени, части печени).
Также были утверждены тарифы на трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток в рамере 1,309-1,360 млн гривен.
Согласно постановлению Кабмина, установлены следующие цены на трансплантацию:
323 798 грн - аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа), а АВО-несовместимая трансплантация почки - 721 230 грн;
535 280 грн - пересадка сердца или комплекса "сердце-легкие";
855 039 грн - трансплантация печени или ее части;
От 1 300 000 гривен - пересадка гемопоэтических стволовых клеток;
116 130 грн - донорская резекция печени;
18 630 грн - тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методом ПЦР).