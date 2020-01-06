В то время, как в Украине с 2020 года должна заработать новая система трансплантации, Кабинет Министров утвердил тарифы для предоставления третичной медицинской помощи методом трансплантации.

Об этом говорится в постановлении правительства №1083 от 18 декабря, передают Українськi Новини.

Согласно ему, были утверждены тарифы на трансплантацию органов в размере от 18,63 тыс. гривен (тканевое типирование реципиента) до 855,039 тыс. гривен (пересадка печени, части печени).

Также были утверждены тарифы на трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток в рамере 1,309-1,360 млн гривен.

Согласно постановлению Кабмина, установлены следующие цены на трансплантацию:

323 798 грн - аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа), а АВО-несовместимая трансплантация почки - 721 230 грн;

535 280 грн - пересадка сердца или комплекса "сердце-легкие";

855 039 грн - трансплантация печени или ее части;

От 1 300 000 гривен - пересадка гемопоэтических стволовых клеток;

116 130 грн - донорская резекция печени;

18 630 грн - тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методом ПЦР).