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Политическая партия «Европейская солидарность» готовит запросы в Офис президента и Министерство иностранных дел по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман.
Об этом сообщила нардеп от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в Facebook
«Готовим запрос от «Европейской солидарности» на ОПУ (Офис президента Украины, - прим.) и МИД (Министерство иностранных дел, - прим.) – кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать…», - написала она.
В воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне. Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства.
По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
Позже в ОП сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
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Политическая партия «Европейская солидарность» готовит запросы в Офис президента и Министерство иностранных дел по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман.
Об этом сообщила нардеп от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в Facebook
«Готовим запрос от «Европейской солидарности» на ОПУ (Офис президента Украины, - прим.) и МИД (Министерство иностранных дел, - прим.) – кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать…», - написала она.
В воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне. Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства.
По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
Позже в ОП сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.