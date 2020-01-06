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Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что убийство военными США лидера спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани стало началом новой эпохи в истории Ближнего Востока. Об этом передает Lenta.ru.
«Это начало нового этапа и новой истории не только для Ирана или Ирака, но и для всего региона», — заявил Насралла во время траурных мероприятий в Бейруте.
Касем Сулеймани был командующим спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Он оказывал помощь правительству Башара Асада во время войны в Сирии, а также участвовал в борьбе против террористов в Ираке. Сулеймани входил в «черный список» ООН по подозрению в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана. В родной стране его считали национальным героем, выдающимся стратегом и организатором специальных операций.
Сулеймани был убит в результате удара США по аэропорту Багдада 3 января. Приказ об атаке лично отдал президент США Дональд Трамп. В Иране назвали убийство Сулеймани актом терроризма и пообещали отомстить. Лидер «Хезболлы» заявил, что продолжит дело иранского генерала.
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Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что убийство военными США лидера спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани стало началом новой эпохи в истории Ближнего Востока. Об этом передает Lenta.ru.
«Это начало нового этапа и новой истории не только для Ирана или Ирака, но и для всего региона», — заявил Насралла во время траурных мероприятий в Бейруте.
Касем Сулеймани был командующим спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Он оказывал помощь правительству Башара Асада во время войны в Сирии, а также участвовал в борьбе против террористов в Ираке. Сулеймани входил в «черный список» ООН по подозрению в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана. В родной стране его считали национальным героем, выдающимся стратегом и организатором специальных операций.
Сулеймани был убит в результате удара США по аэропорту Багдада 3 января. Приказ об атаке лично отдал президент США Дональд Трамп. В Иране назвали убийство Сулеймани актом терроризма и пообещали отомстить. Лидер «Хезболлы» заявил, что продолжит дело иранского генерала.