США готовы к быстрому и, возможно, непропорциональному ответу, если Иран будет атаковать американские объекты, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет Интерфакс.

— Эти мои публикации играют роль предупреждения для конгресса США, что если Иран нанесет удар по любому гражданину или объекту США, то мы быстро и в полной мере нанесем ответный удар, причем, возможно, - непропорциональным образом, - написал он в своем твиттере.

Днем ранее Трамп предупредил, что США выбрали 52 иранских объекта, по которым будут готовы нанести удар в случае иранских атак против американцев или американских объектов.

Ранее сообщалось, что Иран готовит удар по военным объектам США после убийства Сулеймани.

Как известно, Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года.