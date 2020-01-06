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США готовы к быстрому и, возможно, непропорциональному ответу, если Иран будет атаковать американские объекты, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом пишет Интерфакс.
— Эти мои публикации играют роль предупреждения для конгресса США, что если Иран нанесет удар по любому гражданину или объекту США, то мы быстро и в полной мере нанесем ответный удар, причем, возможно, - непропорциональным образом, - написал он в своем твиттере.
Днем ранее Трамп предупредил, что США выбрали 52 иранских объекта, по которым будут готовы нанести удар в случае иранских атак против американцев или американских объектов.
Ранее сообщалось, что Иран готовит удар по военным объектам США после убийства Сулеймани.
Как известно, Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года.
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США готовы к быстрому и, возможно, непропорциональному ответу, если Иран будет атаковать американские объекты, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом пишет Интерфакс.
— Эти мои публикации играют роль предупреждения для конгресса США, что если Иран нанесет удар по любому гражданину или объекту США, то мы быстро и в полной мере нанесем ответный удар, причем, возможно, - непропорциональным образом, - написал он в своем твиттере.
Днем ранее Трамп предупредил, что США выбрали 52 иранских объекта, по которым будут готовы нанести удар в случае иранских атак против американцев или американских объектов.
Ранее сообщалось, что Иран готовит удар по военным объектам США после убийства Сулеймани.
Как известно, Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года.