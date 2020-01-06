Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа.

На ТВ сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару, и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера.

Автором обращения стал траурный панегирист — ведущий церемонии прощания c генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани.

— Нас, иранцев, 80 миллионов. Если с каждого из нас собрать доллар, у нас будет 80 миллионов долларов — и мы сможем передать эту сумму тому, кто принесет нам голову, – сказал траурный панегирист.

Церемонию 5 января показывал Iran’s Channel One. Панегирист, имя которого найти не удалось, адресовал заявление толпе в Мешхеде.

Как отмечает en24, данное заявление можно расценивать как элемент пропаганды.

Официального заявления от иранских властей пока не появилось.

Напомним, Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года из-за убийства генерала Касема Сулеймани.

Как сообщалось ранее в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделением «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ждать «жестокой мести».

Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, если США подвергнутся атаке со стороны Тегерана.