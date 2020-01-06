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Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович победил на президентских выборах, прошедших 5 января.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на избирком страны.
Согласно окончательным результатам, представляющий оппозиционных социал-демократов Миланович набрал 52,7% голосов. Действующий президент — Колинда Грабар-Китарович, поддерживаемая правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество — получила 47,3%.
53-летний Зоран Миланович был премьер-министром Хорватии в 2011—2016 годах. Внешняя политика новоизбранного президента ориентирована на Европейский Союз.
Хорватия является самым молодым членом Евросоюза, присоединившийся к нему в 2013 году. С 1 января 2020 года она возглавляет Совет Евросоюза.
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Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович победил на президентских выборах, прошедших 5 января.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на избирком страны.
Согласно окончательным результатам, представляющий оппозиционных социал-демократов Миланович набрал 52,7% голосов. Действующий президент — Колинда Грабар-Китарович, поддерживаемая правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество — получила 47,3%.
53-летний Зоран Миланович был премьер-министром Хорватии в 2011—2016 годах. Внешняя политика новоизбранного президента ориентирована на Европейский Союз.
Хорватия является самым молодым членом Евросоюза, присоединившийся к нему в 2013 году. С 1 января 2020 года она возглавляет Совет Евросоюза.