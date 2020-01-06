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Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал военным подготовить к развертыванию своих самолетов и кораблей «в любой момент» для эвакуации тысяч филиппинских рабочих в Ираке и Иране.
Об этом сообщает AP.
Отмечается, что это отражает растущие опасения Азии о своих гражданах в связи с потенциальной вспышкой насилия на Ближнем Востоке.
В воскресенье, 5 января, Дутерте провел экстренное совещание со своим министром обороны и высшими военными и полицейскими чиновниками, чтобы обсудить планы эвакуации.
— Президент Дутерте приказал вооруженным силам Филиппин быть готовыми к развертыванию военной техники для репатриации за рубеж филиппинцев на Ближнем Востоке, особенно из Ирана и Ирака, в любой момент, — сказал сенатор Кристофер Лоуренс Го, близкий союзник Дутерте, который был на встрече.
Департамент национальной обороны заявил, что в Ираке и Иране насчитывается более семи тысяч филиппинских рабочих, в том числе многие из них работают в США и на других зарубежных объектах и в коммерческих учреждениях в Багдаде.
Рабочие в Иране и Ираке составляют небольшую часть из сотен тысяч филиппинцев, которые работают в странах, расположенных вдоль Персидского залива.
Филиппины являются ведущим источником рабочей силы во всем мире: около десятой части из более чем 100 миллионов человек работают в основном в качестве домашней прислуги, строителей, моряков и специалистов.
Ранее сообщалось, что Иран намерен обогащать уран без ограничений, установленных ядерным соглашением 2015 года.
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Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал военным подготовить к развертыванию своих самолетов и кораблей «в любой момент» для эвакуации тысяч филиппинских рабочих в Ираке и Иране.
Об этом сообщает AP.
Отмечается, что это отражает растущие опасения Азии о своих гражданах в связи с потенциальной вспышкой насилия на Ближнем Востоке.
В воскресенье, 5 января, Дутерте провел экстренное совещание со своим министром обороны и высшими военными и полицейскими чиновниками, чтобы обсудить планы эвакуации.
— Президент Дутерте приказал вооруженным силам Филиппин быть готовыми к развертыванию военной техники для репатриации за рубеж филиппинцев на Ближнем Востоке, особенно из Ирана и Ирака, в любой момент, — сказал сенатор Кристофер Лоуренс Го, близкий союзник Дутерте, который был на встрече.
Департамент национальной обороны заявил, что в Ираке и Иране насчитывается более семи тысяч филиппинских рабочих, в том числе многие из них работают в США и на других зарубежных объектах и в коммерческих учреждениях в Багдаде.
Рабочие в Иране и Ираке составляют небольшую часть из сотен тысяч филиппинцев, которые работают в странах, расположенных вдоль Персидского залива.
Филиппины являются ведущим источником рабочей силы во всем мире: около десятой части из более чем 100 миллионов человек работают в основном в качестве домашней прислуги, строителей, моряков и специалистов.
Ранее сообщалось, что Иран намерен обогащать уран без ограничений, установленных ядерным соглашением 2015 года.