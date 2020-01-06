В политической партии «Европейская солидарность» считают, что правоохранительные органы должны как можно скорее ответить украинцам на каком основании был снят запрет на въезд в Украину певцу Dr. Alban.

Об этом сообщили в политсиле.

Как известно, шведского музыканта Dr. Alban («Доктор Албан»), который выступал в незаконно аннексированном Крыму, пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

— Правоохранительные органы Украины должны как можно скорее дать ответ украинскому обществу: кто и на каком основании снял запрет и дал разрешение на въезд в Украину певцу, что своими действиями нарушал территориальную целостность Украины, - сказано в сообщении.

В политсиле подчеркнули, что Владимир Зеленский не осознает, насколько его личное вмешательство и выступление шведского певца Dr. Alban в «95-м квартале» могут иметь негативные последствия для политики непризнания попытки аннексии Крымского полуострова со стороны Российской Федерации.

— После позорного увольнения «беркутов» Владимир Зеленский решил показать всему миру, что в его ручном управлении не только система правосудия, но и Служба безопасности Украины. «Телефонное право» Зеленского в истории с Dr. Alban - это еще и очевидный конфликт интересов. Музыканта впустили в Украину по указанию президента для выступления в шоу-программе компании, по деятельности которой Зеленский получает немалые роялти. Новой власти понять, что надо защищать не интересы «95-го квартала» или своих друзей и спонсоров, а всей Украины. Или «у Зеленского» уже начали волноваться о следующих роялти за 2020-й год от деятельности «95-го квартала»?, - отмечается в сообщении.

Отметим, что глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент Украины не влияет на решение пограничной службы по пропуску лиц на территорию страны.



