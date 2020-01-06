Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки дня.

— Ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского Комплекса мер от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.