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Бывший советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон готов дать показания в суде Сената по делу об импичменте.
Соответствующее заявление Болтона опубликовали 6 января на его официальном сайте, передаёт Громадське.
— Я пришел к выводу, что если Сенат вручит мне повестку в суд, чтобы я дал показания, я готов это сделать, — заявил Джон Болтон.
Он отметил, что после того, как Палата представителей Конгресса США объявила Дональду Трампу импичмент, теперь свой конституционный долг должен выполнить Сенат.
Ранее сообщалось, что республиканская партия США подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского президента Дональда Трампа и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.
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Бывший советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон готов дать показания в суде Сената по делу об импичменте.
Соответствующее заявление Болтона опубликовали 6 января на его официальном сайте, передаёт Громадське.
— Я пришел к выводу, что если Сенат вручит мне повестку в суд, чтобы я дал показания, я готов это сделать, — заявил Джон Болтон.
Он отметил, что после того, как Палата представителей Конгресса США объявила Дональду Трампу импичмент, теперь свой конституционный долг должен выполнить Сенат.
Ранее сообщалось, что республиканская партия США подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского президента Дональда Трампа и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.