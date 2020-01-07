Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

— 7 января в 05:52 в пгт Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли 3 человека. В 06:37 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован, — говорится сообщении.

Отмечается, что в результате пожара уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 м².

Напомним, в первый день 2020 года от пожаров погибли 15 человек. В Министерстве внутренних дел призывают украинцев соблюдать правила пожарной безопасности.