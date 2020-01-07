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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
— 7 января в 05:52 в пгт Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли 3 человека. В 06:37 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован, — говорится сообщении.
Отмечается, что в результате пожара уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 м².
Напомним, в первый день 2020 года от пожаров погибли 15 человек. В Министерстве внутренних дел призывают украинцев соблюдать правила пожарной безопасности.
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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
— 7 января в 05:52 в пгт Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли 3 человека. В 06:37 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован, — говорится сообщении.
Отмечается, что в результате пожара уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 м².
Напомним, в первый день 2020 года от пожаров погибли 15 человек. В Министерстве внутренних дел призывают украинцев соблюдать правила пожарной безопасности.