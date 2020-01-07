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Об этом он сказал в интервью телеканалу «Прямой».
— Мы видим определенное различие от предыдущей власти и власти, которая сейчас есть в Украине. То есть предыдущая власть более относилась ответственно к церкви, а сейчас мы имеем также хорошее отношение с украинской властью, нет какого-либо вмешательства, но на местах нет иногда такого содействия и определенной помощи, — отметил Епифаний.
Он выразил надежду, что «государство поймет до конца ту роль, которую играет украинская церковь, которая стоит на принципах того, чтобы Украина была сильным государством».
— Мы не государственная церковь, мы никогда к этому не стремились и не были ею. Но мы государственная церковь, — добавил глава ПЦУ.
Напомним, ранее Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что за спиной почетного патриарха Филарета «играют пророссийские силы».
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Об этом он сказал в интервью телеканалу «Прямой».
— Мы видим определенное различие от предыдущей власти и власти, которая сейчас есть в Украине. То есть предыдущая власть более относилась ответственно к церкви, а сейчас мы имеем также хорошее отношение с украинской властью, нет какого-либо вмешательства, но на местах нет иногда такого содействия и определенной помощи, — отметил Епифаний.
Он выразил надежду, что «государство поймет до конца ту роль, которую играет украинская церковь, которая стоит на принципах того, чтобы Украина была сильным государством».
— Мы не государственная церковь, мы никогда к этому не стремились и не были ею. Но мы государственная церковь, — добавил глава ПЦУ.
Напомним, ранее Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что за спиной почетного патриарха Филарета «играют пророссийские силы».