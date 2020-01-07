Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

— Стало известно о том, что один из боевиков подразделения, нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотическо-алкогольном угаре, расстрелял боевиков со своей роты, находившихся рядом с ним, — говорится в сообщении.

В штабе пояснили, что эту информацию получили от украинских разведчиков.

— Накануне большого христианского праздника — Рождества Христова — добыта нашей разведкой информация вполне характеризует настоящее «лицо и сущность» представителей бандформирований, которые во главе с российскими наемниками терроризируют Украинский Донбасс, — написали в пресс-центре.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 6 января боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих Объединенных сил, в результате чего двое ранены. С начала суток 7 января огневой активности боевики не проявляли.

Накануне в ОБСЕ заявили, что боевики на Донбассе в Луганской области не отвели от линии соприкосновения 22 реактивные системы залпового огня «Град».

5 января в районе населенного пункта Хутор Вольный взорвалось авто с военными. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.

А 4 января двое военнослужащих получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве. Их доставили в медицинское учреждение.