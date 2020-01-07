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Об этом говорится в обновленном индексе паспортов, который опубликовала компания Henley & Partners.
Отмечается, что за год Украина получила безвизовый режим с Бахрейном и Саудовской Аравией, но одновременно потеряла его с Бенином и Джибути. Общее количество стран, которые без визы (или с визой по прибытию) могут посещать граждане Украины, осталось 128.
Первое место в рейтинге неизменно занимает Япония — ее граждане могут посещать без виз 191 страну. В топ-3 также попали Сингапур и Южная Корея, которая разделила с Германией место в рейтинге.
Ранее Украина улучшила позиции в Индексе гражданств мира. Так, среди 135 стран в Индексе гражданств мира QNI Украины 2019 года заняла 75 место с оценкой 38,2%. Теперь она находится между Республикой Никарагуа и Турцией.
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Об этом говорится в обновленном индексе паспортов, который опубликовала компания Henley & Partners.
Отмечается, что за год Украина получила безвизовый режим с Бахрейном и Саудовской Аравией, но одновременно потеряла его с Бенином и Джибути. Общее количество стран, которые без визы (или с визой по прибытию) могут посещать граждане Украины, осталось 128.
Первое место в рейтинге неизменно занимает Япония — ее граждане могут посещать без виз 191 страну. В топ-3 также попали Сингапур и Южная Корея, которая разделила с Германией место в рейтинге.
Ранее Украина улучшила позиции в Индексе гражданств мира. Так, среди 135 стран в Индексе гражданств мира QNI Украины 2019 года заняла 75 место с оценкой 38,2%. Теперь она находится между Республикой Никарагуа и Турцией.